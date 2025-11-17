|
17.11.2025 06:31:29
Versus System: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Versus System hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
