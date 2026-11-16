Versus System legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Versus System präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at