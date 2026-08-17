Versus System: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Versus System äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Versus System ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 24,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at