Verteidigungsausschuss stimmt Beschaffung neuer Eurofighter zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch dem 5,5-Milliarden-Programm für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter zugestimmt. Für das Vorhaben votierten Abgeordnete von Union, SPD und FDP, wie Teilnehmer der Sitzung der Deutschen-Presse-Agentur erklärten. Die geplant 38 neuen Kampfflugzeuge des Herstellers Airbus (Airbus SE (ex EADS)) sollen nach dem Willen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ältere Maschinen der Luftwaffe ersetzen. Das Vorhaben, zu dem auch Ersatzteile und Ausrüstung gehören, sollte nun noch in der laufenden Woche dem Haushausausschuss vorgelegt werden./cn/DP/jha