Verteidigungsministerin: Nato steht zusammen im Ukraine-Konflikt

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht begrüßt die Entscheidung der Nato, die Bereitschaftszeiten für mehrere Zehntausend Soldaten der Militärallianz drastisch zu verkürzen. Russland habe inzwischen alle Vorbereitungen getroffen, um sein Nachbarland Ukraine angreifen zu können, sagte die SPD-Politikerin am Samstagabend im ZDF-"heute journal" mit Blick auf den massiven Truppenaufmarsch nahe der Grenze. "Wir sind gut beraten, vorbereitet zu sein."

Russland hat nach westlichen Angaben weit mehr etwa 150 000 Soldaten zusammengezogen. Moskau streitet Angriffspläne aber ab.

Auf die Frage, ob denn auch ein russischer Angriff auf Nato-Mitglieder, etwa die baltischen Staaten oder Polen, zu befürchten sei, sagte die Ministerin: "Die Bedrohung ist sehr groß in dieser Region." Und die Nato-Verbündeten hätten ein Anrecht, "entsprechend gesichert zu sein". Sie fügte hinzu: "Die Nato steht hier. Wir stehen zusammen, geschlossen zusammen. Und Russland muss sich darauf vorbereiten, dass wir unsere Verbündeten schützen."

Das russische Verteidigungsministerium hatte in den vergangenen Tagen mehrfach mitgeteilt, dass nach dem Ende von Manövern Truppen zurückgezogen worden seien. Im Westen wird dagegen weiter befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in sein Nachbarland in Erwägung zieht./toz/DP/jha