Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
|
18.02.2026 10:15:00
Vertex: The Quiet Biotech Compounder I'd Happily Hold Through Any Market Crash
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) hasn't made the headlines in recent times like companies involved in high-growth areas such as weight loss drugs or artificial intelligence (AI). But this biotech player has proven its ability over time to develop successful drugs, generate earnings growth, and continue to innovate.Vertex is the global leader in cystic fibrosis (CF) treatment and over the past couple of years branched out into other areas by winning approval for a gene editing treatment for blood disorders and a drug for pain management. All of this should sustain earnings growth during any economic backdrop -- and that's why I would hold this quiet biotech compounder through any market crash.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertex S.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.