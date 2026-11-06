Vertex A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vertex A ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vertex A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,29 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 213,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vertex A einen Umsatz von 192,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at