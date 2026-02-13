Vertex A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vertex A hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Vertex A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 194,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 178,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,040 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,340 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 748,44 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Vertex A einen Umsatz von 666,78 Millionen USD eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,635 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 748,29 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at