Vertex A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vertex A hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Vertex A -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 184,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at