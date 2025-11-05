Vertex A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vertex A lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 192,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at