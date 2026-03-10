Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|Expertenlob
|
10.03.2026 21:06:00
Vertex-Aktie steigt stark: Positive Studiendaten eröffnen Milliardenmarkt in der Nephrologie
• Experten loben Studienergebnisse - großes Marktpotenzial
• Vertex-Aktie gewinnt
Positive Studienergebnisse
Vertex Pharmaceuticals hat den erfolgreichen Abschluss einer klinischen Phase-III-Studie für den Wirkstoff Povetacicept zur Behandlung der IgA-Nephropathie, einer chronischen Autoimmunerkrankung der Nieren bekanntgegeben. In einer 36-wöchigen Studie erreichten Patienten, die das Medikament per subkutaner Injektion erhielten, eine Reduktion der Proteinurie (Eiweißausscheidung im Urin) um 52 Prozent, wie IBD erklärt. Dies entspricht einer Überlegenheit gegenüber der Placebo-Gruppe von knapp 50 Prozent.
Ein wesentlicher Indikator für den Erfolg war zudem die Senkung des Gd-IgA1-Spiegels - ein entscheidender Biomarker für die Diagnose der Erkrankung - um 77,4 Prozent, während dieser Wert in der Kontrollgruppe sogar leicht anstieg. Analysten bezeichneten diese Senkung als die bislang besten Daten, die in einer realen Patientenpopulation beobachtet wurden.
Marktpotenzial im Blick
Experten sehen darin einen entscheidenden Meilenstein für das Vorhaben des Unternehmens, sich über das Kerngebiet der Mukoviszidose hinaus als führender Akteur in der Nephrologie zu etablieren: "Im Großen und Ganzen sehen wir diese Ergebnisse als wichtigen Schritt nach vorn für das Unternehmen auf dem Weg zu einem führenden Anbieter im Bereich Nephrologie", so Cory Kasimov, Analyst bei Evercore ISI laut Barrons.
Der Erfolg von Povetacicept gilt zudem als wichtige Bestätigung für die Akquisition von Alpine Immune Sciences, die Vertex im Jahr 2024 für 4,9 Milliarden US-Dollar vollzogen hat. Experten schätzen das Umsatzpotenzial im Bereich der Nierenerkrankungen langfristig auf über 10 Milliarden US-Dollar in der Spitze.
Vertex-Aktie im Aufwind
Anleger quittierten die positiven Studiendaten mit deutlichen Kursgewinnen. Im NASDAQ-Handel schickten sie das Papier um 8,31 Prozent nach oben auf 499,17 US-Dollar.
Im letzten Monat legte die Aktie um 6,98 Prozent zu. In den vergangenen drei Monaten liegt das Kursplus sogar bei 13,3 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
|
20:04
|Pluszeichen in New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vertex Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16:02
|Handel in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16:02
|Aufschläge in New York: S&P 500 notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)