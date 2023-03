Vertex Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vertex Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2886,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 949,5 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,240 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,086 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2311,23 Prozent auf 2,79 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,78 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,423 USD und einen Umsatz von 2,70 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at