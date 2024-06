Vertex erwirbt Steuerfähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz von Ryan, LLC

Übernahme rationalisiert Steuereinstufung mit generativer KI

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, hat heute die Übernahme von steuerrelevanten KI-Fähigkeiten von Ryan, LLC, einem rennomiertem Steuerdienstleistungs- und Softwareunternehmen, bekanntgegeben. Sie sind darauf ausgelegt , die Komplexität der Steuerabbildung effektiver zu verwalten. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.



Die Kategorisierung von Produkten für die Besteuerbarkeit ist ein manueller und zeitaufwändiger Prozess, der für eine verbesserte Steuergenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere für Unternehmen mit hohem Volumen, die ihre Compliance indirekter Steuern weltweit und in großem Umfang verwalten müssen.

Die Übernahme wird die KI-Innovationsstrategie von Vertex beschleunigen, um globale Unternehmen bei der Bewältigung komplexer Steuerangelegenheiten mit größerer Geschwindigkeit und Skalierung zu unterstützen.

"Wir unterhalten seit Jahren eine starke Partnerschaft mit Ryan. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den Wert von KI für Steuerteams zu steigern, indem wir die umfassende Steuerexpertise von Ryan mit der Stärke der Technologieplattform von Vertex kombinieren", so Chirag Patel, Chief Strategy Officer von Vertex. "Diese Übernahme zeigt die Stärke unserer Partnerbeziehungen und unser Engagement, umfassende Cloud-Lösungen zur Unterstützung des gesamten Steuerprozesses anzubieten."

Die neuen KI-Funktionen von Vertex nutzen proprietäre und private Large Language Models (LLM), um generative Pre-Trained Transformer (GPT)-Fähigkeiten in Kombination mit der "Human in the Loop"-Steuerexpertise zu bieten, um einen starken Kontrollrahmen zu erhalten und die Genauigkeit der Steuerkonformität zu erhöhen.

Unternehmenseigene LLMs ermöglichen es Vertex, vertrauenswürdige KI zu liefern, die eine verbesserte Genauigkeit erreicht, ohne Kundendaten wie bei anderen Ansätzen zu aggregieren, zu teilen oder zu schürfen. So können Steuerteams die Vorteile von KI-Technologien nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten.

Der steuerintelligente Ansatz von Vertex kombiniert fortschrittliche KI-Funktionen mit einer Automatisierung, die erkennt, wann ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Dies ermöglicht es den Steuerteams, schneller und effizienter zu arbeiten und ein Höchstmaß an Steuergenauigkeit zu erreichen.

Über Vertex

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern . Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn .

Copyright © 2024 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken, können sich in der Zukunft jederzeit ändern und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Produktausrichtung und potenzielle Roadmap-Informationen stellen keine Garantie dar, dürfen nicht in einen Vertrag aufgenommen werden und begründen keine Verpflichtung zur Lieferung von Hardware, Code oder Funktionen.? Diese Informationen dürfen nicht als Grundlage für Kauf-, Rechts- oder Steuerentscheidungen verwendet werden. Die Entwicklung, Freigabe und zeitliche Planung der beschriebenen Merkmale oder Funktionen der Produkte von Vertex liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die in den von Vertex bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen beschrieben sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen.? Vertex warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, zu deren Aktualisierung Vertex nicht verpflichtet ist.?

Anlegerkontakt:

Joe Crivelli

Vertex, Inc.

ir@vertexinc.com