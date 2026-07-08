Vertex Aktie
ISIN: PLVRTEX00010
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08.07.2026 05:00:00
Vertex Is Buying Crinetics for $10 Billion. Here's What Investors Need to Know.
Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) is making its biggest bet in years. On Monday, the company agreed to acquire Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ: CRNX) for $85 per share in cash. That works out to a total equity value of about $10 billion, or roughly $8.8 billion net of the cash Crinetics holds. Both companies' boards approved the deal unanimously, and Vertex expects it to close in the third quarter of 2026.For a company that has spent decades built almost entirely around cystic fibrosis, this is a meaningful step into a new disease area. Here's what the deal buys, how Vertex is paying for it, and whether the price looks reasonable.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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