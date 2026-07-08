Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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08.07.2026 09:28:53
Vertex Is Paying a 102% Premium to Acquire Crinetics for $10 Billion. Here's Whether the Deal Is Worth It.
In the latest big-ticket deal in the pharmaceutical industry, Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) and Crinetics Pharmaceuticals (NASDAQ:CRNX) announced in a joint press release that Vertex is acquiring Crinetics. This won’t come cheap, to put it mildly; it’s a premium-priced deal that will cost billions of dollars. Here’s a look at whether that’s likely to be capital well spent.Vertex is paying $85 per share to acquire Crinetics, to be paid entirely in cash. This values the latter pharmaceutical company at approximately $10 billion, or roughly $8.8 billion when accounting for the cash and short-term investments Crinetics has on hand. As for the per-share price, $85 is slightly more than double the level at which Crinetics closed on Monday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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