Vertex Pharmaceuticals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vertex Pharmaceuticals lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 4,02 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Vertex Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at