Vertex Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vertex Pharmaceuticals hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vertex Pharmaceuticals 4,20 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,44 Prozent auf 3,44 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at