Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|
04.05.2026 22:10:25
Vertex Pharmaceuticals Inc. Announces Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) reported a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $1.031 billion, or $4.02 per share. This compares with $646.3 million, or $2.49 per share, last year.
Excluding items, Vertex Pharmaceuticals Inc. reported adjusted earnings of $1.147 billion or $4.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.8% to $2.986 billion from $2.770 billion last year.
Vertex Pharmaceuticals Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.031 Bln. vs. $646.3 Mln. last year. -EPS: $4.02 vs. $2.49 last year. -Revenue: $2.986 Bln vs. $2.770 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu Vertex Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vertex Pharmaceuticals Inc.
|366,95
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.