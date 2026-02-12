Vertex Pharmaceuticals Aktie
WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003
|
12.02.2026 22:09:35
Vertex Pharmaceuticals Inc. Reports Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Vertex Pharmaceuticals Inc. (VRTX) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $1.191 billion, or $4.65 per share. This compares with $913.0 million, or $3.50 per share, last year.
Excluding items, Vertex Pharmaceuticals Inc. reported adjusted earnings of $1.287 billion or $5.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.5% to $3.190 billion from $2.912 billion last year.
Vertex Pharmaceuticals Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.191 Bln. vs. $913.0 Mln. last year. -EPS: $4.65 vs. $3.50 last year. -Revenue: $3.190 Bln vs. $2.912 Bln last year.
