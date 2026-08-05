Vertex Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vertex Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,99 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,33 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,99 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at