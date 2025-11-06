|
Vertex Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vertex Pharmaceuticals hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 564445,97 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 381082,29 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,78 Prozent auf 4 093,50 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 611,05 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
