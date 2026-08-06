Vertex Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vertex Pharmaceuticals äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 613319,06 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 462924,72 ARS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Vertex Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 4 697,21 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 430,09 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 36,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at