Vertex Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vertex Pharmaceuticals hat am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 575739,94 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 265455,74 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,12 Prozent auf 4 235,45 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 898,60 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at