Vertex Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vertex Pharmaceuticals lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,01 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,08 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vertex Pharmaceuticals einen Umsatz von 2,78 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at