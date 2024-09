Vertex schließt Übernahme von ecosio ab

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Sept. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc. (NASDAQ: VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern , hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Übernahme von ecosio, einem führenden B2B-Integrationsanbieter, der auf elektronischen Datenaustausch (Electronic Data Interchange, EDI) und elektronische Rechnungsstellung spezialisiert ist, zum 30. August 2024 abgeschlossen hat.



David DeStefano, CEO von Vertex, erklärte: "Wir heißen das Team von ecosio in der Vertex-Familie willkommen. Die elektronische Rechnungsstellung wird die Art und Weise verändern, wie internationale Unternehmen Umsatzsteuer-Compliance und -Reporting handhaben. Durch die Integration der E-Invoicing-Funktionen von ecosio in die führende Softwareplattform für indirekte Steuern von Vertex bieten wir eine umfassende Steuertechnologie-Lösung, die der immer komplexeren regulatorischen Landschaft gerecht wird, mit der unsere Kunden weltweit konfrontiert sind."

Christoph Ebm, Geschäftsführer von ecosio, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss mit Vertex war der nächste logische Schritt in unserem Wachstum und unserer Entwicklung. Gemeinsam werden wir unseren Kunden dabei helfen, die Einhaltung der Vorschriften für indirekte Steuern zu vereinfachen und komplexe Anforderungen an die kontinuierliche Transaktionskontrolle sowie die B2B-Integration zu optimieren, während wir gleichzeitig unseren adressierbaren Markt erweitern."

Die Übernahme umfasst eine Vorauszahlung in bar in Höhe von 69 Mio. USD sowie eine gezielte Earn-Out-Zahlung in Höhe von 76 Mio. USD in bar und 35 Mio. USD in Aktien von Vertex. Der anfängliche Kaufpreis von 69 Mio. USD wurde von Vertex aus Barmitteln finanziert und entspricht dem Fünffachen des Umsatzes, basierend auf der aktuellen Umsatzrate von ecosio. Wenn ecosio in den kommenden drei Jahren alle finanziellen Ziele und Earn-Outs erreicht, wird der Endmultiplikator ebenfalls etwa das Fünffache des Umsatzes betragen.

Vertex wird Investoren weitere Einzelheiten zu den finanziellen Auswirkungen der Übernahme von ecosio mitteilen, wenn das Unternehmen im November die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekanntgibt.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Besteuerung, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa beschäftigt Vertex über 1.400 Fachleute und bedient Unternehmen auf der ganzen Welt.

