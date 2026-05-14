Vertex Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vertex Securities hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 18,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,310 INR. Im Vorjahr waren -0,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 78,76 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Vertex Securities 91,01 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at