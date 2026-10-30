Vertex Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vertex Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vertex Securities -0,040 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vertex Securities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,9 Millionen INR im Vergleich zu 19,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at