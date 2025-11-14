Vertex Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vertex Securities hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,05 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Vertex Securities im vergangenen Quartal 19,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 32,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vertex Securities 29,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at