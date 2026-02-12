Vertex Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vertex Securities hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,060 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,6 Millionen INR – ein Plus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vertex Securities 19,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at