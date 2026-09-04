Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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04.09.2026 20:30:00
Vertex vs. Regeneron: Which Biotech Giant Is the Better Buy Right Now?
The biotech industry is experiencing a strong rebound in 2026 after lagging the market in recent years. Based on several ongoing developments -- including breakthroughs in oncology and chronic weight management -- we may see a sustained run from the industry over the next few years. Even if we don't, several individual biotech companies look like strong medium-term options right now, including Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) and Regeneron (NASDAQ: REGN). There is a lot to like about both of these drugmakers, but which one is the better buy? Let's find out. Image source: The Motley Fool.Vertex Pharmaceuticals doesn't have a long list of products like many of its similarly sized peers in the biotech industry. That's because it doesn't need to. The company famously dominates the market for cystic fibrosis (CF) drugs, a rare disease that causes difficulty breathing and recurrent infections.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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