Vertical Aerospace: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Vertical Aerospace hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,40 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at