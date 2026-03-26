Vertical Aerospace vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vertical Aerospace lud am 24.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -46,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,47 USD gegenüber -49,140 USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at