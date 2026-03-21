Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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21.03.2026 10:00:30
Vertical Farms Tried to Compete With Open Field Farming. It Isn’t Going Well.
The industry was a darling of the venture capital world 10 years ago. With many farms out of business, the remaining companies have scaled back.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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