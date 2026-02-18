Vertical Ventures AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vertical Ventures AB hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 428,7 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 375,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Vertical Ventures AB mit einem Umsatz von insgesamt 2,21 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 969,51 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 128,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at