|
18.02.2026 06:31:28
Vertical Ventures AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vertical Ventures AB hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 428,7 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 375,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Vertical Ventures AB mit einem Umsatz von insgesamt 2,21 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 969,51 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 128,09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.