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12.11.2026 06:31:28
VerticalScope: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
VerticalScope hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
VerticalScope hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,4 Millionen CAD – eine Minderung von 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,2 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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