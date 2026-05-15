VerticalScope mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

VerticalScope hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,160 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,9 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at