VerticalScope verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VerticalScope hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VerticalScope in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 27,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 81,25 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 94,60 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at