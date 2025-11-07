VerticalScope zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

VerticalScope hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VerticalScope in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,2 Millionen CAD im Vergleich zu 24,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at