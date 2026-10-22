Vertiseit Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vertiseit Registered B hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vertiseit Registered B ein EPS von 0,350 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 150,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at