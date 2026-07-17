Vertiseit Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vertiseit Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,560 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,1 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at