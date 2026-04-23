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23.04.2026 06:31:29
Vertiseit Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vertiseit Registered B äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 SEK gegenüber 0,190 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 164,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,6 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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