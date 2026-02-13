Vertiv: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vertiv äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,380 USD je Aktie in den Büchern standen.

Vertiv hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,88 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie sowie einen Umsatz 2,88 Milliarden USD prognostiziert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 10,23 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,01 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 4,13 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 10,23 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at