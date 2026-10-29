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29.10.2026 06:31:29
Vertiv: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Vertiv hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4,31 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 61,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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