Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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28.10.2026 20:30:00
Vertiv Guides for 38% Growth, GE Vernova's Orders Jumped 96%. Which AI Power Stock Is the Better Buy After the Sell-off?
Vertiv (NYSE: VRT) and GE Vernova (NYSE: GEV) have both benefited from the rapid growth of the cloud infrastructure and AI markets. Vertiv produces thermal management, liquid cooling, and uninterruptible power supply (UPS) systems for those power-hungry data centers. GE Vernova, which was spun off from General Electric (NYSE: GE) in 2024, sells the turbines, transformers, and substations that deliver the power to those data centers.
Both companies recently posted third-quarter earnings reports that easily exceeded Wall Street's estimates. Vertiv's revenue surged 61% year over year, driven by 55% organic growth and 6% from acquisitions, and it expects its full-year revenue to increase 38% organically.
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