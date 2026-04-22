Vertiv Holdings Co Reports Rise In Q1 Income

(RTTNews) - Vertiv Holdings Co (VRT) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $390 million, or $0.99 per share. This compares with $165 million, or $0.42 per share, last year.

Excluding items, Vertiv Holdings Co reported adjusted earnings of $459 million or $1.17 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 30.2% to $2.650 billion from $2.036 billion last year.

Vertiv Holdings Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $390 Mln. vs. $165 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.42 last year. -Revenue: $2.650 Bln vs. $2.036 Bln last year.