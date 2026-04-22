Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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22.04.2026 12:01:24
Vertiv Holdings Co Reports Rise In Q1 Income
(RTTNews) - Vertiv Holdings Co (VRT) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $390 million, or $0.99 per share. This compares with $165 million, or $0.42 per share, last year.
Excluding items, Vertiv Holdings Co reported adjusted earnings of $459 million or $1.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.2% to $2.650 billion from $2.036 billion last year.
Vertiv Holdings Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $390 Mln. vs. $165 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.42 last year. -Revenue: $2.650 Bln vs. $2.036 Bln last year.
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