Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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24.03.2026 00:43:00
Vertiv Is Up 64% in 2026 and Wall Street Says It's Still a Buy. Is This the Best Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Stock?
We've all heard about artificial intelligence's (AI) need for more electricity, more hardware, more everything. But less talked about is the issue of what AI generates, well, aside from the responses you get to your prompts.I'm talking about heat.Anyone who's built a gaming PC knows that heat management with computers is very important. If your hardware runs too hot for too long, it can cook itself; basically, it thinks itself to death.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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