Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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03.09.2026 08:30:01
Vertiv Just Made an Up to $2.6 Billion Bet to Solve AI Data Centers' Biggest Bottleneck
One of the biggest challenges facing AI data center developers isn't getting the chips that will serve as the digital brain of these facilities. It's securing the power needed to keep those chips running at full capacity. That's why Vertiv (NYSE:VRT) is spending up to $2.6 billion to acquire Utility Innovations. The deal will help it address the "time to power" problem and reduce time-to-revenue for companies that utilize these facilities. Here's a look at the deal and how it will help solve the biggest bottleneck slowing down AI data center development.Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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