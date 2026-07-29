Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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29.07.2026 17:00:17
Vertiv Lifts EPS Outlook After Record Cash Flow Growth
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Nachrichten zu Vertiv Holdings
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29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
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29.07.26
|S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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28.07.26
|Ausblick: Vertiv präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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22.07.26
|S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertiv-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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08.07.26
|S&P 500-Papier Vertiv-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vertiv-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)