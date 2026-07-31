Vertiv präsentierte Quartalsergebnisse

Vertiv hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,27 USD. Im letzten Jahr hatte Vertiv einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 3,27 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at