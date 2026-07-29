Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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29.07.2026 18:22:03
Vertiv Shares Sink 16% Despite Strong Q2 Results
(RTTNews) - Vertiv Holdings Co. (VRT) shares fell $42.64, or 15.82 percent, to $226.92 on Wednesday, despite the critical digital infrastructure company reporting sharply higher second-quarter earnings and revenue growth.
The stock opened at $245.99 and traded between $226.10 and $248.80 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $118.70 to $379.93. Trading volume reached 10.07 million shares, compared with an average daily volume of 5.90 million shares.
Second-quarter net earnings rose to $497.8 million, or $1.27 per share, from $324.2 million, or $0.83 per share, a year earlier. Adjusted net earnings increased to $598.3 million from $371.1 million, while adjusted EPS climbed to $1.52 from $0.95. Net sales grew 23.9 percent to $3.27 billion from $2.64 billion, and operating profit increased to $637.9 million from $442.4 million.
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